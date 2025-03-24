Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киев в очередной раз с помощью БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Попытка обстрела была зафиксирована около 02:00 24 марта, уточнили в оборонном ведомстве. Однако российские силы ПВО перехватили дрон в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры. Его фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

В прошлый раз "Кропоткинская" подверглась атаке 17 февраля. Тогда из-за повреждения станция была выведена из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ, напомнили в Минобороны.

Кроме того, 19 марта Украина выпустила три БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказской Краснодарского края. Это произошло после принятого Владимиром Путиным решения по предложению США о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре Украины и РФ.

В результате на территории объекта произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с последующим пожаром. Сотрудники дежурной смены были оперативно эвакуированы, а работа предприятия временно приостановлена.

Утром 20 марта на нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Огонь перекинулся на второй резервуар, увеличив площадь пожара. К настоящему моменту она составляет 2 тысячи квадратных метров.

К тушению привлечены 473 человека и 189 единиц техники, это группировки МЧС из Ставропольского края, Адыгеи, Ростовской области, а также техника из 16 муниципалитетов Краснодарского края и 4 пожарных поезда.

"Таким образом, вопреки заявлениям (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", – заключили в Минобороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что перемирие, предложенное американским президентом Дональдом Трампом, было нарушено киевским режимом. Дипломат добавила, что Россия оставляет за собой право симметрично ответить на удары Украины по энергетическим объектам.

В Кремле атаку по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказской назвали саботажем попыток мирного урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти внимательно следят за тем, прислушается ли киевский режим к намерению Москвы и Вашингтона сделать все необходимое для выхода в мирное русло.