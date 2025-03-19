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Атаку Киева на Россию, произошедшую ночью 19 марта, можно рассматривать в качестве саботажа попыток мирного урегулирования. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, информация уже была широко доступна о команде президента России, верховного главнокомандующего России (Владимира Путина. – Прим. ред.) на момент начала этих атак (на Россию со стороны Украины. – Прим. ред.). И киевский режим ничего не сделал для их отмены", – отметил он.

По словам пресс-секретаря президента, действия Киева идут вразрез с усилиями по мирному урегулированию. Песков отметил, что Россия, сбив собственные дроны, нацеленные на украинскую энергоинфраструктуру, продемонстрировала соблюдение достигнутых Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом договоренностей.

"Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российские власти внимательно следят за тем, прислушается ли киевский режим к намерению Москвы и Вашингтона сделать все необходимое для выхода в мирное русло.

Переговоры Путина и Трампа состоялись во вторник, 18 марта. В рамках звонка президент РФ поддержал идею американского лидера о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал военным соответствующую команду.

Однако ночью 19 марта киевский режим совершил атаку по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказской Краснодарского края. Он обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопровод международной нефтетранспортной компании.

