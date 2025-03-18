Путин поддержал идею Трампа о 30-дневной паузе в ударах по инфраструктуре

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом стало известно по итогам телефонных переговоров между двумя лидерами, передает сайт Кремля.

После выдвинутого Трампом предложения Путин сразу дал военным соответствующую команду, говорится в публикации. При этом в контексте 30-дневнего перемирия на Украине президент России обозначил ряд рисков.

"С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности", – уточнили в Кремле.

Путин также обратил внимание Трампа на преступления, совершенные украинскими военными в Курской области, но подтвердил, что российская сторона готова гарантировать сдавшимся солдатам жизнь и достойное обращение по законам РФ и нормам международного права.

Российский лидер также заявил американскому коллеге о готовности к совместной работе над путями мирного урегулирования на Украине. Они должны быть устойчивыми, комплексными и долгосрочными, указал Путин, отметив, что в процессе работы необходимо учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы российской стороны в сфере безопасности.

Россия и США создадут экспертные группы по разрешению конфликта в двустороннем режиме. При этом ключевым условием для достижения этой цели мирным путем Путин назвал прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Украине.

Вместе с тем Путин конструктивно отреагировал на еще одну идею Трампа, которая касается безопасности судоходства в акватории Черного моря. Лидеры договорились о начале переговоров для более детального обсуждения всех аспектов.

Разговор Путина и Трампа начался в 17:00 по московскому времени во вторник, 18 марта. Он длился более двух часов. Путин проинформировал Трампа, что Москва и Киев в среду, 19 марта, проведут обмен пленными по форуме "175 на 175 человек". Кроме того, Россия передаст Украине "в качестве жеста доброй воли" 23 тяжело раненных военнослужащих.

Помимо украинской ситуации, в ходе разговора стороны затронули тему нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

