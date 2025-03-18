Песков: разговор Путина и Трампа пройдет в районе 16–18 часов

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Разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа ожидается в районе 16:00–18:00 по московскому времени. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, телефонные переговоры будут длиться столько, сколько потребуется. В рамках диалога лидеры стран обсудят нормализацию отношений РФ и США, а также урегулирование ситуации на Украине, уточнил пресс-секретарь президента.

Вместе с тем Кремль оперативно проинформирует об итогах разговора и определится с формой сообщения.

"Мы пока форму еще не избрали, как мы именно это сделаем", – сказал Песков.

Он добавил, что выступление российского президента по итогам переговоров не ожидается.

Американский лидер подчеркивал, что планирует обсудить с российским коллегой вопросы территорий в контексте украинского конфликта, а также контроля над АЭС.

Трамп говорил, что процесс мирного урегулирования на Украине "идет хорошо". Путин, в свою очередь, согласился прекратить боевые действия на 30 суток, но отметил, что в этом вопросе есть некоторые нюансы, которые требуют кропотливого исследования с обеих сторон.

Между тем Москва и Вашингтон обсуждают подготовку возможной встречи президентов России и США. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что контакты между представителями двух стран уже ведутся, однако пока не на уровне глав государств.