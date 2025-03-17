Tagesschau: Бербок призвала Трампа не идти на необговоренные уступки в ущерб Украине

Фото: kremlin.ru

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала президента США Дональда Трампа не идти на необговоренные уступки Владимиру Путину в ущерб Украине. Об этом пишет Tagesschau.

Такое заявление она сделала накануне звонка Трампа российскому лидеру.

"Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно", – сказала Бербок.

Телефонный разговор Путина и Трампа запланирован на вторник, 18 марта. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В свою очередь, Трамп подчеркнул, что во время переговоров он собирается поднять вопрос территорий в контексте украинского конфликта, а также обсудить контроль над АЭС.

По мнению американского лидера, процесс мирного урегулирования на Украине "идет хорошо". Несмотря на крайне сложную ситуацию, обсуждения с Путиным по возможному прекращению огня на Украине идут регулярно, подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что его администрация получила позитивную реакцию от Москвы и Киева на предложение о временном прекращении огня. В данный момент Москва и Вашингтон обсуждают подготовку возможной встречи Путина и Трампа. В Кремле отметили, что контакты между представителями двух стран уже ведутся, однако пока не на уровне глав государств.