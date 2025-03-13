Путин: Россия за перемирие с Украиной, но есть нюансы

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Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть некоторые нюансы.

Российский президент отметил, что Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации. Также глава государства задался вопросом, как Россия должна будет поступить с военными ВСУ, которые сейчас заблокированы в Курской области.

"Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за", – заявил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что российская армия сейчас наступает почти на всех участках боевого соприкосновения, в связи с чем создаются новые условия для того, чтобы ВС РФ взяли в блокирование другие достаточно крупные подразделения ВСУ.

По словам президента, пока непонятно, как будут решаться вопросы с этой ситуацией. Также Путин поинтересовался, как будет организован процесс контроля и верификации прекращения огня.

"Кто определит на протяжении 2 тысяч километров, кто что нарушил? Кто будет отдавать приказы и какова будет цена этим приказам?" – отметил российский лидер.

По его словам, данные вопросы требуют кропотливого исследования с обеих сторон. Путин подчеркнул, что временное перемирие должно привести к долгосрочному миру на Украине.

Также глава государства поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к мирному урегулированию.

"Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать", – отметил президент, добавив, что стремление иностранных лидеров помочь в прекращении боевых действий на Украине является благородной миссией.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

Чтобы призвать Россию стать участником мирных переговоров, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву. Путин планирует встретиться с ним вечером 13 марта.

В Белом доме заявили, что установление режима прекращения огня на Украине находится в "пределах досягаемости".