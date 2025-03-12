Белый дом: спецпосланник Трампа Уиткофф отправится в Москву на этой неделе

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву на этой неделе, сообщила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Спецпосланник президента Стивен Уиткофф на этой неделе вновь отправится в Москву, чтобы призвать россиян стать участниками этих переговоров, и мы надеемся, что они согласятся", – сказала она.

По словам представителя Белого дома, установление режима прекращения огня на Украине находится в "пределах досягаемости".

Ранее американский президент заявил, что представители США находятся на пути в Россию для обсуждения вопроса о прекращении огня. Как отметил политик, Вашингтон надеется, что Москва согласится на это предложение.

Кроме того, Трамп заявил, что договоренности о контактах с Владимиром Путиным пока нет. При этом глава Белого дома отметил, что исходящие от Москвы сигналы по поводу возможного прекращения огня позитивные.

Между тем официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что контакты России и США в ближайшие дни не исключены.

Представители США и Украины провели переговоры в Джидде Саудовской Аравии 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.