Захарова допустила возможность контактов России и США в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа об отправке американской делегации в Москву. По словам дипломата, контакты РФ и США в ближайшие дни не исключены.

"Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", – передает ТАСС слова Захаровой.

Ранее глава Белого дома заявил, что представители США находятся на пути в Россию для обсуждения вопроса о прекращении огня на Украине. Как отметил политик, Вашингтон надеется, что Москва согласится на это предложение.

Представители США и Украины провели переговоры в Джидде Саудовской Аравии 11 марта. По их итогам Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

При этом в Кремле не исключили, что после американско-украинских переговоров может быть организован телефонный разговор Владимира Путина с Трампом. Если будет необходимо, беседу организуют очень быстро, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.