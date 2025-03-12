Рубио: на переговорах с РФ будут обсуждаться замороженные активы и санкции ЕС

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Введенные Евросоюзом антироссийские санкции и замороженные активы России за рубежом будут обсуждаться на переговорах между США и РФ. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

Американский президент Дональд Трамп ранее сообщал, что собирается на этой неделе связаться с Владимиром Путиным. Об этом стало известно после того, как Киев на переговорах Украины и США, прошедших 11 марта в Саудовской Аравии, заявил о готовности принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова допускала, что новые контакты России и США будут в ближайшие дни. Это подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, телефонный разговор Путина и Трампа может быть организован очень быстро. Однако пока никаких договоренностей нет, уточнил он.

Рубио, в свою очередь, не стал подтверждать информацию о возможном визите спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, однако заявил, что Штаты свяжутся с Россией. Он добавил, что администрация США планирует множество новых контактов с российской стороной не только по вопросам санкций и активов, но и по поводу урегулирования украинского конфликта.

