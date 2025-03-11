Трамп заявил, что собирается переговорить с Путиным на этой неделе

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Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на этой неделе.

"Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он (президент РФ. – Прим. ред.) также согласится (на прекращение огня. – Прим. ред.), и это ознаменует собой 75% пути", – цитирует Трампа РИА Новости.

Лидер США добавил, что американские дипломаты рассчитывают провести переговоры с российскими коллегами 11 или 12 марта, чтобы обсудить условия возможного перемирия.

"Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки", – подчеркнул Трамп.

Переговоры США и Украины прошли 11 марта в саудовском городе Джидда. Одной из тем стала готовность киевского руководства к мирному урегулированию конфликта с Россией.

По итогам переговоров Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня. Он может быть в дальнейшем продлен по взаимному согласию сторон "на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией".