Sky News: США исключают возвращение Украине границ 2014 или 2022 года

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Администрация президента США Дональда Трампа не хочет слышать от Киева про возвращение Украине границ 2014 или 2022 года, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Sky News.

Как рассказал корреспондент телеканала Алекс Росси, такую позицию представители США высказывают в частном порядке в ходе переговоров с украинской стороной в Саудовской Аравии. По его мнению, "украинцам придется пойти на некоторые довольно болезненные уступки". Вместе с тем есть надежда, что по завершении переговоров станет понятно, "в какой форме будет прекращение огня", отметил он.

Росси добавил, что на переговорах Вашингтона и Киева в Джидде американская делегация хочет узнать, на какие уступки готова пойти Украина для заключения мира с Россией.

Тем временем доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио КП допустил, что Евросоюз сможет передать Украине разведданные, подобные американским, только спустя 10 лет. Как отметил эксперт, американские спутники позволяют классифицировать, гражданский или военный объект в их поле зрения движется или стоит, в то время как европейские такой функции не имеют.

"Обеспечить надежное целеуказание с точки зрения определения назначения объекта им проблематично. Периодичность просмотра у американцев – час-полтора, у европейцев промежутки отсмотра – больше двух часов. У американцев хорошо отработана технология обработки и передачи информации со спутников непосредственно боевым частям. У них время задержки невелико, что позволяет вести стрельбу по обозначенным спутниками целям", – рассказал Сивков.

По его мнению, европейские спутники способны помочь максимум в решении задач оперативного планирования. Европе может понадобиться 10 лет, чтобы приблизить качество своей спутниковой группировки к качеству американской или китайской.

Переговоры между представителями США и Украины проходят в городе Джидда. С украинской стороны участвуют Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Во главе делегации Штатов находятся госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

Глава Госдепа заявлял, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. Как отметил Рубио, Москве и Киеву необходимо быть готовыми к трудным решениям для мирного урегулирования конфликта.