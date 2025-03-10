Рубио заявил, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года

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Вашингтон считает, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", – приводит слова главы американского Госдепа РИА Новости.

Рубио также отметил, что России и Украине необходимо быть готовыми к трудным решениям для мирного урегулирования конфликта. По словам госсекретаря США, стороны должны осознать, что у данного кризиса нет военного решения.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет в ходе заседания контактной группы Запада, которая контролирует поставки вооружения на Украину, заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года невозможно. Также в своем заявлении Хегсет отметил, что вступление страны в НАТО не является реалистичным исходом урегулирования.