Трамп счел маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года

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Президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным возвращением Украины к границам 2014 года. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Они (Россия. – Прим. ред.) заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно", – цитирует Трампа РИА Новости.

Вместе с тем американский президент выразил уверенность, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто в обозримой перспективе. Кроме того, Трамп заявил о необходимости провести на Украине президентские выборы.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет выступил с аналогичным заявлением о том, что возвращение Украины к границам 2014 года невозможно. Он также добавил, что вступление страны в НАТО не является реалистичным исходом урегулирования.

В свою очередь, глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил о поступающих сигналах со стороны Украины о готовности пойти на территориальные уступки.