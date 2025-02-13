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Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил о поступающих сигналах со стороны Украины о готовности пойти на территориальные уступки. Об этом пишет РИА Новости.

Вместе с тем министр выразил сомнение, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности будет представлен всеобъемлющий план по достижению мира или перемирия.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что без отказа от территорий Киеву не удастся заключить перемирие, Писториус подчеркнул, что никто не имеет права решать за спиной Украины, когда и на каких условиях должно происходить прекращение огня.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией. Каких-либо подробностей президент Украины не привел. Зеленскому с иронией ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявив, что украинских солдат без всякого обмена ждет "яма глубиной 1,5 метра".

В свою очередь, в Кремле отметили, что значительная часть Украины хочет стать Россией и уже ею стала: люди, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме.