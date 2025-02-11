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Значительная часть Украины хочет стать Россией и уже ею стала. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, – это факт. Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил, что люди, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о причине запрета на переговоры с российской стороной. По его словам, было много теневых процессов и он сделал так, чтобы "кто угодно" не занимался переговорами. При этом Зеленский выразил готовность к ним.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цинизмом по отношению к украинцам слова Зеленского о переговорах. Дипломата поразила степень "брезгливого пренебрежения" Зеленского своими соотечественниками.

При этом, согласно опросам, число готовых к переговорам украинцев резко возросло и превысило 50%. Респонденты выступили за поиск компромиссов "с привлечением лидеров третьих стран ради завершения боевых действий". При этом в феврале прошлого года лишь 36,1% проголосовавших выбирали такой вариант.

