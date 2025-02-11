Трамп заявил, что Украина однажды может стать Россией

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина обязана гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, поскольку эта страна в какой-то день "может стать Россией". Об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", – заявил Трамп.

Президент США добавил, что Белый дом доводит до Киева свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. По подсчетам республиканца, Вашингтон вложил в Украину от 300 до 350 миллиардов долларов.

Трамп также рассказал, что в процессе урегулирования конфликта на Украине есть прогресс. Он подчеркнул, что его команда взаимодействует как с российской, так и с украинской стороной.

По информации СМИ, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог может представить Трампу план по окончанию украинского конфликта уже в ближайшие недели. Однако перед этим Келлог планирует провести индивидуальные переговоры в Мюнхене с союзниками по НАТО, чтобы узнать их мнение по украинскому плану и выяснить, какой вклад могут внести в процесс страны Европы.

Ранее Трамп заявлял, что уже говорил с Владимиром Путиным насчет урегулирования конфликта на Украине. При этом президент Штатов отказался уточнять дату переговоров и другие подробности.