Bloomberg: власти США могут представить план по Украине в ближайшие недели

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Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог может представить американскому лидеру Дональду Трампу план по окончанию украинского конфликта уже в ближайшие недели. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как ожидается, Келлог получит всю необходимую информацию и мнения от должностных лиц во время Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, а также после визита в Киев и прочие европейские столицы. Данные предложения могут подготовить почву для прямых переговоров Трампа с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Помимо этого, Келлог обсудит с европейскими партнерами готовность сыграть главную роль в обеспечении безопасности для поддержки возможного мирного соглашения. Сами США вряд ли направят войска на Украину, ограничившись прочими формами поддержки, отмечается в статье.

Одновременно с этим спецпосланник американского президента может призвать европейских союзников к увеличению расходов на оборону, усилению давления на энергетический сектор России, а также к использованию замороженных российских активов.

По информации издания, Келлог не планирует посещать Москву во время готовящейся поездки в Европу.

Зеленский ранее сообщил, что на конференции в Мюнхене встретится с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и командой Трампа. Украинский лидер отметил, что ему важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и Соединенных Штатов, "на совместном видении, желательно, главных вещей".

По данным СМИ, команда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию украинского конфликта для того, чтобы учесть мнение европейских союзников. В США пытаются выяснить мнения других стран о форме плана, а также какой вклад могут внести в процесс страны Европы.