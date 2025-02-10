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Слова лидера Украины Владимира Зеленского об условиях прекращения военного конфликта в 2025 году являются провокацией. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Заявление Зеленского – провокация, призванная затянуть военный конфликт на Украине и продолжать дальше множить число смертей и людских бед. Сегодня Зеленский нелегитимен и его позиция уже неважна. Зеленский – это тиран, узурпатор и безумец", – цитирует РИА Новости депутата.

Как отметил Шеремет, Зеленский мог не допустить военного конфликта. Однако он сделал все возможное, чтобы пожертвовать страной в угоду геополитическим интересам Запада.

Ранее Владимир Путин сказал, что СВО может завершиться через 1,5–2 месяца при условии, что у Киева закончатся спонсорские средства. Он считает, что Украина не может существовать без западной помощи.

Президент также заявил о готовности выделить людей для переговоров с участием Зеленского. Вести переговоры, уточнил глава России, можно с кем угодно, однако из-за своей нелегитимности украинский лидер не имеет права ничего подписывать.

В свою очередь, Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров, если США и Европа дадут гарантии безопасности Киеву.