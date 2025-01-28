Путин заявил о готовности выделить людей для переговоров с участием Зеленского

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о готовности выделить людей для переговоров с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

"Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский. – Прим. ред.) не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести", – подчеркнул российский лидер.

Между тем Путин считает, что возможные мирные переговоры должны гарантировать безопасность и Украины, и России "на серьезную, длительную, историческую перспективу". Однако российский лидер считает, что СВО может завершиться через 1,5–2 месяца, если у Киева закончатся спонсорские средства. По его словам, Украина не сможет существовать без помощи Запада. Путин считает, что у Украины нулевой суверенитет.