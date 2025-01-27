Депутат Дубинский: приостановив помощь Украине, Трамп послал сигнал Зеленскому

Фото: ТАСС/АР/Julia Demaree Nikhinson

Решение администрации президента США Дональда Трампа о временной приостановке помощи Украине стало сигналом для лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на соответствующую публикацию в телеграм-канале украинского депутата Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Парламентарий подчеркнул, что позиция новых представителей американских властей относительно оказания финансовой помощи и продолжения проектов по Украине стала "красноречивым донесением" взглядов Трампа, в соответствии с которыми Зеленский избрал неверное направление движения.

По мнению нардепа, переговоры Трампа и Владимира Путина, которые, вероятно, могут пройти в ближайшее время, послужат еще одним сигналом, адресованным украинскому лидеру.

Американский президент 21 января приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение было принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США".

В Верховной раде данное решение назвали вызовом. Депутат Тарас Тарасенко заявил, что сейчас нет точного понимания, распространяется ли указ на все проекты. Он также выразил надежду на то, что украинская сторона использовала выделенные средства эффективно.

