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21 января, 11:18

Политика

Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам на 90 дней

Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам, говорится на сайте Белого дома.

Такое решение принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Теперь Вашингтон будет выделять помощь другим странам так, чтобы это соответствовало внешней политике американского лидера.

"Индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям", – уточняется в документе.

Американская помощь служит дестабилизации мира во всем мире и продвигает идеи, которые противоположны "гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", подчеркивается в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что после его возвращения в Белый дом другие государства больше не смогут извлекать выгоду за счет США. Он уже запланировал ввести торговые пошлины на все товары из Канады и Мексики в размере 25%.

Он также пообещал, что будет добиваться завершения конфликта на Украине как можно скорее. Президент Штатов подчеркивал, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше, чем другие страны НАТО.

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