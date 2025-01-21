Трамп заявил, что планирует в скором времени встретиться с Путиным

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Новый президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время подписания правительственных указов в Белом доме.

Республиканец не стал уточнять дату планируемой встречи с российским президентом. Трамп также анонсировал новые контакты с председателем КНР Си Цзиньпином.

"У нас будут встречи и телефонные звонки с председателем Си Цзиньпином", – цитирует президента США РИА Новости.

Трамп 20 января принял присягу на верность конституции и США в ходе церемонии инаугурации, вступив в должность 47-го американского президента. В рамках своей первой речи в качестве главы государства Трамп заявил, что намерен ставить Америку "прежде всего".

Путин поздравил Трампа с возвращением в Белый дом, подчеркнув, что Россия открыта для диалога с администрацией нового президента США по украинскому конфликту.