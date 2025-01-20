Life: возможная встреча Путина и Трампа состоится не раньше марта

Фото: kremlin.ru

Возможная встреча Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа состоится не раньше марта. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники в Кремле и министерстве иностранных дел России.

Предшествовать встрече на высшем уровне будет телефонный разговор, утверждают собеседники издания. По их словам, Трампу также еще предстоит совершить свой первый официальный визит, предположительно, в Китай.

Между тем представители СМИ продолжают спекулировать на теме сроков возможной телефонной беседы двух лидеров. Однако до их личной встречи еще далеко, считают источники.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации.

Ожидается, что российская сторона на переговорах с республиканцем потребует сохранить контроль над "почти 20% территории Украины", пишут журналисты. Помимо этого, Киев должен будет наложить ограничения на собственный военный потенциал и отказаться от планов, связанных с вступлением в НАТО.

