Bloomberg: РФ на переговорах с Трампом потребует сохранить 20% Украины

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Москва на грядущих переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом будет требовать сохранения контроля над "почти 20% территории Украины", передает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Кроме того, по данным издания, Киев должен будет наложить ограничения на собственный военный потенциал, а также отказаться от планов, связанных с вступлением в НАТО.

Отмечается, что позиция российского руководства относительно поставок оружия заключается в том, что отдельные страны, входящие в Североатлантический альянс, могут продолжать поставлять вооружение на Украину в рамках двусторонних соглашений о безопасности. Однако подобное оружие не может быть использовано против России.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным в скором времени, однако для начала ему необходимо вступить в должность главы Штатов. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

По информации украинских журналистов, команда избранного президента США подготовила санкции против окружения украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Отмечается, что эти ограничения могут сделать украинского президента более сговорчивым для будущих переговоров.