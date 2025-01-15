Журналистка Панченко: команда Трампа готовит санкции против окружения Зеленского

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Команда избранного президента США Дональда Трампа подготовила санкции против окружения украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщает в своем телеграм-канале украинская журналистка Диана Панченко со ссылкой на источники.

По мнению журналистки, ограничения, которые хотят ввести против окружения Зеленского, могут сделать украинского лидера более сговорчивым для будущих переговоров. Эти меры, как она утверждает, станут концом "периода вседозволенности" президента Украины.

"Это бы объединило миллионы людей на Украине, в России и США", – добавила Панченко.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным в скором времени, однако для начала ему необходимо вступить в должность главы США. В ответ на вопрос о плане завершения конфликта на Украине республиканец отметил, что исход событий зависит от позиции главы России.

Между тем депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Трамп поставил Зеленскому ультиматум, говоря о сроках завершения конфликта с Россией. По его словам, срок составит полгода.

