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Избранный президент США Дональд Трамп мог призвать украинского лидера Владимира Зеленского к миру. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью "Ленте.ру".

Так, сенатор считает, что новый американский президент мог намекнуть Зеленскому, что тому лучше пойти на переговоры и перестать ездить по европейским столицам, выпрашивая деньги и оружие.

До этого стало известно, что Трамп отправил Зеленскому письмо, в котором призвал его согласиться на переговоры и не пытаться вернуть территории.

Ранее испанская газета El Pais писала, что Трамп вообще не понимает для чего Зеленский пытается вернуть подконтрольные России города, поскольку они сильно разрушены, а денег на восстановление у Украины нет. Издание вообще считает, что этот конфликт должен закончиться переговорами, в которых страны Евросоюза будут играть не последнюю роль.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что шансы на достижение мирного соглашения в российско-украинском конфликте после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будут больше, чем когда-либо.