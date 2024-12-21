Сийярто заявил о росте шансов на мир на Украине после инаугурации Трампа

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Шансы на достижение мирного соглашения в российско-украинском конфликте после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будут больше, чем когда-либо, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Вопрос в том, предпримут ли демократическая администрация (США – Прим. ред.) и провоенные западные политики что-нибудь до 20 января (дата инаугурации Трампа. – Прим. ред.), что сильно усложнит или сделает невозможным быстрый мирный процесс", – обратил внимание венгерский политик.

По словам министра, после завершения выборов нового американского президента по обе стороны океана были приняты решения, связанные с критически высоким риском эскалации. В частности, Киев получил разрешение на применение ракет большой дальности для ударов по территориям России. Украинские власти также принуждали снизить возрастной порог для мобилизации.

Сийярто подчеркнул, что подобные шаги могут привести к дальнейшей эскалации конфликта, и назвал такой вариант развития событий тем, чего хотелось бы избежать.

Политик также прокомментировал теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По его мнению, это может помешать заключению мира на Украине.

Вместе с тем Сийярто обратил внимание, что эскалация может иметь крайне негативное влияние на шансы заключить мир как можно скорее после вступления Трампа в должность американского лидера.