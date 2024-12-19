Фото: depositphotos/actionsports

Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что избранный президент США Дональд Трамп сумеет устроить переговоры между Украиной и Россией, сообщает RT со ссылкой на ее интервью País.

"Я верю, что Дональд Трамп посадит Путина (Владимира. – Прим. ред.) и Зеленского (Владимира, президента Украины. – Прим. ред.) за стол переговоров и будет найдено дипломатическое решение", – заявила Ле Пен.

Она выразила мнение, что Украина не сможет одержать победу в вооруженном конфликте без вмешательства НАТО, однако это приведет к третьей мировой войне.

Ранее Трамп назвал приоритетной задачей урегулирование конфликта на Украине. Он напомнил, что в мире существует много кризисов, в том числе конфликт на Ближнем Востоке, который не менее важен. Однако, по мнению Трампа, решить эту ситуацию намного проще, чем конфликт на Украине.

За несколько дней до этого Трамп провел трехсторонние переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и Зеленским в Елисейском дворце Парижа. По мнению СМИ, Зеленский во время переговоров с Трампом настаивал на гарантиях безопасности и утверждал, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы.

В Госдуме считают, что команда Зеленского получила определенные указания со стороны Трампа. В частности, по мнению депутатов, украинской стороне было заявлено, что Запад не будет препятствовать поставкам вооружения, однако вступление в НАТО и иные желания будут обсуждаться позже.

