NYT: Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Париже

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В Елисейском дворце Парижа прошли трехсторонние переговоры между президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, а также избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета New York Times.

Сперва Трамп и Макрон провели двустороннюю встречу. По данным издания, после завершения этой встречи в Елисейский дворец приехал Зеленский.

Как следует из трансляции из Елисейского дворца, Трамп покинул резиденцию вместе с Макроном и Зеленским. Избранный президент США перед посадкой в автомобиль пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими словами.

Перед встречей с президентом Франции Трамп также заявил, что "мир сходит с ума". Американский лидер прибыл в Париж, чтобы присутствовать на церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации.

Церемония открытия Нотр-Дама в Париже запланирована на 7 и 8 декабря. На ней будет присутствовать множество мировых лидеров.