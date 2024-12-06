AFP: Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже

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Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом на открытии собора Парижской Богоматери во Франции, передает агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Как говорится в материале издания, украинский лидер отправится в Париж для участия в церемонии. Он также планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее зарубежные СМИ писали, что команда Трампа разработала три плана, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Один из них, в частности, предполагает создание автономной зоны на востоке Украины.

Вместе с тем российская сторона пока не получала напрямую никаких предложений от команды Трампа по Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, единственное, что есть у Москвы, это публичные заявления, сказанные отдельными людьми из окружения республиканца.