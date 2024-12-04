Reuters: команда Трампа предложила 3 плана с территориальными уступками Украины

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Команда нового президента США Дональда Трампа разработала три плана, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Reuters.

Журналисты выяснили, что три плана представили Трампу будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог, экс-директор национальной разведки Ричард Гренелл и будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

Согласно плану Гренелла, предполагается создать автономную зону на востоке Украины. По его мнению, включение украинской стороны в состав НАТО не входит в интересы США.

Вэнс, в свою очередь, предложил в сценарии предоставить России гарантию, что Украина не вступит в НАТО. Кроме того, там прописан пункт о демилитаризации линии демаркации между странами.

В плане Келлога сказано, что на основе заморозки конфликта стороны должны прекратить огонь в рамках существующей линии фронта на момент урегулирования ситуации.

Россия неоднократно подчеркивала, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что страна настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

