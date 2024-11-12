Боррель призвал ЕС решить, продолжать ли поддерживать Украину

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС после прошедших выборов в США необходимо решить, будет ли продолжаться помощь Киеву "при любом возможном сценарии". Об этом пишет РИА Новости.

"В мире сложилась новая дипломатическая ситуация, которая отмечена тем фактом, что появился новый сценарий с участием нового американского президента. Это создает ситуацию, в которой американцы, с одной стороны, и европейцы – с другой, должны принять для себя решение о том, продолжать ли поддерживать Украину в противостоянии агрессии России", – высказался он.

Боррель уточнил, что поднимет этот вопрос на предстоящих в ноябре заседаниях глав МИД и минобороны стран Евросоюза. По его словам, политики будут решать вопрос о том, "каковы последствия будущего решения США о том, продолжать или нет поддерживать Украину" и что в связи с этим будут делать европейцы.

Он также подчеркнул, что ЕС не может оказаться в ситуации, когда США действуют, а европейцы лишь реагируют на это. Боррель призвал "взять на себя свою долю ответственности" и заверить Украину в продолжении поддержки.

Между тем The Independent сообщает, что избранный президент США Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Папа Римский могут остановить западную помощь Киеву.

Отмечается, что Украина может перестать получать материальную поддержку от Запада в связи с деятельностью "международной коалиции", стремящейся положить конец конфликту. Как выяснили журналисты, Папа Римский поддержал соглашение, которое позволит Трампу склонить украинского лидера Владимира Зеленского к территориальным уступкам.

По данным СМИ, Трамп планирует организовать переговоры между Россией и Украиной в первую неделю своего президентства.

Политик также утверждал, что действия, принятые им в первый день входа в должность лидера США, будут "диктаторскими". Он подчеркивал, что ему придется принять несколько сложных решений, которые не понравятся многим политикам и чиновникам. Одним из них может стать экстренное завершение украинского конфликта.

