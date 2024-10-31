Лавров: требование Зеленского поставить ракеты "Томагавк" вызвало оторопь в США

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Требование президента Украины Владимира Зеленского поставить ракеты "Томагавк" вызвало оторопь в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, ради обеспечения безопасности своей страны и народа американские власти будут "бить его (Зеленского. – Прим. ред.) по рукам" при попытках втянуть США в войну против России.

"Мы не можем заниматься гаданием на кофейной гуще, тем более гаданием на той субстанции, которой иногда пользуется Зеленский. Но то, что его требование "Томагавк" вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно. Поэтому, я думаю, они прекрасно понимают, с кем имеют дело", – цитирует министра РИА Новости.

Он также добавил, что высказывания украинского лидера каждый раз подтверждают его неадекватность как политика и человека. Так Лавров прокомментировал призыв Зеленского на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте перебросить войска на Украину.

Глава МИД России не считает, что проблема участия иностранных вооруженных сил в украинском конфликте имеет какое-то серьезное значение, поскольку Запад там уже участвует. По его словам, Россия знает, чего добивается, и добьется этого так или иначе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что так называемые мирные планы украинского президента Владимира Зеленского имеют цель скорее и полностью затянуть в войну западные страны.

По словам представителя Кремля, Киев "сильно нервничает" из-за ситуации на поле боя, которая складывается не в его пользу. Песков подчеркнул, что динамика на фронтах понятна и очевидна, ее видят и констатируют в России и странах Запада. Так политик объяснил, почему украинский лидер хотел бы получить ракеты "Томагавк".

Ранее СМИ писали, что один из секретных пунктов "плана победы" Зеленского подразумевает передачу Украине ракет "Томагавк". Это требование, указали журналисты, вошло в пакет "неядерного сдерживания".

Позже украинский президент обвинил Запад в утечке "конфиденциальной" информации о передаче Киеву ракет. Это, с его слов, говорит о том, что между партнерами нет ничего конфиденциального.