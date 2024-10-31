Песков заявил, что планы Зеленского имеют цель "затянуть по уши" в войну страны Запада

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Так называемые мирные планы украинского президента Владимира Зеленского имеют цель скорее и полностью затянуть в войну западные страны. Такое мнение озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Судя по всему, все "планы мира", все "планы победы" – секретные, не секретные – они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это", – сказал политик, говоря о планах Зеленского получить от США дальнобойные ракеты "Томагавк".

По словам представителя Кремля, Киев "сильно нервничает" из-за ситуации на боле боя, которая складывается не в его пользу. Песков подчеркнул, что динамика на фронтах понятна и очевидна, ее видят и констатируют в России и странах Запада. Так политик объяснил, почему украинский лидер хотел бы получить ракеты "Томагавк".

Ранее СМИ писали, что один из секретных пунктов "плана победы" Зеленского подразумевает передачу Украине ракет "Томагавк". Это требование, указали журналисты, вошло в пакет "неядерного сдерживания".

Позже украинский президент обвинил Запад в утечке "конфиденциальной" информации о передаче Киеву ракет. Это, с его слов, говорит о том, что между партнерами нет ничего конфиденциального.