Зеленский заявил об отступлении ВСУ на фронте из-за нехватки военных

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на фронте из-за нехватки солдат, признал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Когда становится выбор – остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей", – передают его слова "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

Так президент страны прокомментировал информацию, что на поле боя Вооруженные силы России в несколько раз превосходят численность ВСУ. Назывались данные один к восьми.

Тем временем ВС РФ продолжают наступление в ДНР. За последнее время удалось освободить населенные пункты Катериновка, Горняк и Доброволье, а чуть ранее – город Селидово.

