Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ освободили населеные пункты Катериновку, Горняк и Доброволье в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает пресс-служба Минобороны России.

В первом пункте боевые действия провели бойцы подразделения "Южной" группировки войск, уточнили в оборонном ведомстве. Теперь солдаты заняли более выгодные рубежи и позиции. Они также нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Зализнянском, Орехово-Василевка, Маркова, Ступочка, Степановка, Ильинка, Часов Яр и Курахово.

В свою очередь, в Горняке действовали солдаты "Центра", которые, помимо этого, уничтожили живую силу и технику 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной украинских бригад в районах Димитров, Тарасовка, Красное, Селидово, Новоалексеевка, Вознесенка, Лысовка и Ленинское.

Операцию по освобождению в последнем населенном пункте провели подразделения группировки войск "Восток". Благодаря им противник потерял 125 военнослужащих, восемь автомобилей и многое другое.

Между тем морпехи Черноморского флота группировки "Север" отразили атаку ВСУ в Курской области, уничтожив колонну из семи единиц техники. В МО РФ отметили, что противник, пытаясь атаковать позиции российских военнослужащих, отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка.

Однако передвижения ВСУ были заблаговременно обнаружены операторами разведывательных беспилотников. Морпехи, получив информацию и действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, сумели уничтожить противника и провести контратаку позиций украинских сил.