Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, это удалось подразделениям группировки войск "Центр" в результате активного наступления и решительных действий.

В Минобороны подчеркнули, что также ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности российской группировки более 520 военных и 2 бронемашины. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 58-й мотопехотной, 142-й пехотной, 5-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрова, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое ДНР.

Российские войска отразили 11 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Накануне подразделения группировки войск "Центр" освободили село Измайловка в ДНР. Также российские военные смогли атаковать позиции 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари.

За день до этого российская армия освободила поселок Александрополь в ДНР. Населенный пункт был освобожден подразделениями Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий.