Российские военные освободили Александрополь в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила поселок Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Населенный пункт был освобожден подразделениями Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий. Более того, ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" потеряли за сутки свыше 740 военных, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 американского производства и 105-миллиметовое орудие L-119 британского производства, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее ВС РФ с помощью бомбы ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахова ДНР. Удар нанесли в районе населенного пункта Разлив. В результате были ликвидированы личный состав противника, самоходная установка и склад боекомплекта.