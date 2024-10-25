Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

Группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Новосадовое. Подразделения "Южной" группировки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зоряное и Серебрянка.

Также подразделения группировки войск "Центр" своими решительными действиями освободили населенный пункт Николаевка.

Кроме того, в течение недели в плен сдались 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 – в Курской области.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна не обращать внимания на усталость противника и вести СВО с полной отдачей.

Также он считает, что любой исход конфликта должен быть в пользу России и исходить из реалий на поле боя. Так Путин отреагировал на утверждения, что Москву склоняют к заморозке СВО, остановке войск по линии разграничения или же к "корейскому" или "кипрскому" сценарию.

