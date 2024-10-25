Вице-премьер Сербии Вулин заявил, что мир между РФ и Украиной рано или поздно наступит

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Сербия знает, что рано или поздно между Россией и Украиной наступит мир, заявил в интервью ТАСС сербский вице-премьер Александр Вулин.

"В конце концов мир наступит, будет достигнуто соглашение, но сейчас довольно трудно понять, с кем России вести переговоры", – подчеркнул политик.

Ранее Владимир Путин указал, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирного урегулирования ситуации по Украине на основании той обстановки, которая складывается на земле.

Глава государства также обратил внимание, что Киев не хочет начинать переговоры. По словам российского лидера, это связано с тем, что дипломатический процесс приведет к отмене военного положения и организации выборов президента.

При этом действующий украинский президент Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к завершению горячей фазы конфликта с РФ должен стать взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Вместе с тем он отверг любые разговоры о мирном урегулировании в обмен на территориальные уступки российской стороне.

