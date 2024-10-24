Лукашенко отметил упрямство Зеленского в вопросе переговоров с Россией

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Украинский лидер Владимир Зеленский уперся "напрочь" в вопросе переговоров с Россией и не хочет мирного урегулирования конфликта, хотя Запад все больше желает достичь мира в данной ситуации. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с газетой "Известия" на полях саммита БРИКС в Казани.

Однако Лукашенко отметил, что, несмотря на это, Запад не в состоянии прекратить поставки Украине оружия и выделение им средств.

"Не дать – это потерять лицо. Поэтому ни англосаксы, ни коллективный Запад этим путем не идут", – объяснил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко заявил, что западные страны следят за обстановкой на передовой, где Россия постепенно двигается вперед, и понимают, что по итогу на Украине может наступить крах.

"А это крах коллективного Запада, потому что они ввязались в эту войну. И сейчас надо как-то замириться с РФ", – уточнил президент Белоруссии, добавив, что именно поэтому западные страны подталкивают Зеленского к началу переговоров с российской стороной.

При этом Лукашенко считает, что украинский конфликт не будет окончен в 2024 году. По его словам, украинские власти хотели бы начала ядерного конфликта с участием России.

Сам Зеленский в интервью зарубежным СМИ назвал первым шагом к завершению горячей фазы конфликта с РФ взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

