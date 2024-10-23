Лукашенко заявил, что военные действия на Украине не закончатся в 2024 году

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Конфликт на Украине не завершится в этом году. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

При этом он выразил уверенность в том, что украинские власти хотели бы начала ядерного конфликта с участием России.

"Я не убежден, я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю", – заявил президент Белоруссии.

Однако Лукашенко отметил в разговоре с журналистом британской вещательной корпорацией Би-би-си Стивеном Розенбергом на полях саммита БРИКС, фрагмент которого приводит агентство БелТА, что Владимир Путин никогда не воспользуется ядерным оружием, размещенным на территории Белоруссии, без согласования с руководством республики.

Он также указал на то, что Россия в случае установления перемирия в украинском конфликте хочет получить гарантии, согласно которым Запад не будет перевооружать Вооруженные силы Украины.

"Вот этого не должно быть. Этого опасается Путин", – подытожил белорусский лидер.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что Зеленский не стремится поддерживать контакты с Россией. В то же время Минск поддерживает с Киевом контакты "по определенным каналам". По его мнению, Украина не хочет договариваться о завершении конфликта, так как США "толкают их к этой войне".

