Лукашенко заявил, что Зеленский пока не хочет договариваться о прекращении конфликта

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Президент Украины Владимир Зеленский не стремится поддерживать контакты с Россией. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече со студентами в БГУИР, передает БелТА.

Лукашенко отметил, что Белоруссия поддерживает с украинцами контакты "по определенным каналам".

"И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне", – добавил белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне. Свои слова он обосновал действиями противников, которые как раз и готовятся воевать против государства.

Он отметил, что, учитывая опыт как событий на фронте в соседнем государстве, так и военных конфликтов за последние годы в мире, в Белоруссии уже четырежды реформировали армию.