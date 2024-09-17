Лукашенко заявил о риске начала третьей мировой войны в случае нападения на Белоруссию

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Белорусский лидер Александр Лукашенко указал на возможное начало третьей мировой войны в случае нападения на республику. Об этом он заявил на патриотическом форуме "Если мы едины", проводимом в преддверии Дня народного единства, передает ТАСС.

Соответствующий комментарий президент Белоруссии сделал в связи с тем, что, по его словам, США намерены обострить ситуацию в республике. Как он утверждает, американцы указали Украине на необходимость нанесения ударов по белорусской инфраструктуре на южной границе, если им это удастся.

"Причина – российские беспилотники летают рядом с территорией Белоруссии", – уточнил Лукашенко.

Лукашенко не раз указывал, что в случае проявления агрессии в отношении Белоруссии Россия по договору введет в страну военные подразделения. Он также отметил, что реакция Минска в случае агрессии будет "мгновенной и адекватной".

Кроме того, по словам белорусского лидера, его республика не хочет войны против НАТО, но в случае нарушения государственной границы Минск ответит мгновенно. Причем, как он утверждает, "ответ" уже подготовлен в виде приказа и лежит в сейфах.

