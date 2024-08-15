15 августа, 15:45Политика
Лукашенко предупредил о мгновенном ответе при нарушении границы Белоруссии
Фото: kremlin.ru
Белоруссия не хочет войны против НАТО, но в случае нарушения государственной границы Минск ответит мгновенно, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"У нас другого выхода не будет. И никаких красных линий не будет", – цитирует его государственное агентство БелТА.
Под красной линией Лукашенко имеет ввиду госграницу. Причем "ответ" уже подготовлен в виде приказа и лежит в сейфах.
Ранее белорусский МИД обвинил в подстрекательстве "внешних игроков" из-за пролета украинского БПЛА над территорией страны. Это стало причиной вызова временной поверенной в делах Украины в республике и заявления ей протеста.
Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для консультаций по Украине