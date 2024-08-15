Лукашенко предупредил о мгновенном ответе при нарушении границы Белоруссии

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Белоруссия не хочет войны против НАТО, но в случае нарушения государственной границы Минск ответит мгновенно, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"У нас другого выхода не будет. И никаких красных линий не будет", – цитирует его государственное агентство БелТА.

Под красной линией Лукашенко имеет ввиду госграницу. Причем "ответ" уже подготовлен в виде приказа и лежит в сейфах.



Ранее белорусский МИД обвинил в подстрекательстве "внешних игроков" из-за пролета украинского БПЛА над территорией страны. Это стало причиной вызова временной поверенной в делах Украины в республике и заявления ей протеста.

