Лукашенко заявил, что белорусско-украинская граница заминирована как никогда

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Граница Украины с Белоруссией заминирована как никогда, поэтому пройти ее ВСУ смогут только в случае огромных потерь. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Войн таких не было, чтобы было такое минирование", – объяснил он, почему ранее не применялись подобные меры.

Лукашенко также уточнил, что Киев разместил на границе с Белоруссией около 120 тысяч военных. Поэтому, как он утверждает, Минск в ответ разместил вдоль всей границы свои силы. Кроме того, как он утверждает, дроны ВСУ постоянно нарушают украинско-белорусскую границу.

"Мы жестко отреагировали. Конечно, наши ПВО это видят, мы сбили цели, но это уже вторжение на нашу территорию", – указал белорусский лидер.

Более того, Лукашенко пригрозил при необходимости вместе с Москвой перевести планы по защите Союзного государства на границе с Западом в наступательные.

"Практически литовская, польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях: мы же тоже учимся на СВО, мы видим, где надо разместить военных и вооружение", – добавил президент Белоруссии.

Он также указал на то, что оборонительные пункты планируются вместе с Владимиром Путиным на границе с Западом не первый год.

Силы ПВО Белоруссии 9 августа уничтожили на юге государства несколько целей, которые летели со стороны Украины. По словам президента республики Александра Лукашенко, ВСУ "нарушили всякие правила поведения" и вошли в воздушное пространство государства.

В Минобороны страны добавили, что Белоруссия воспринимает пролет украинского дрона над территорией страны как попытку вовлечь Минск в конфликт. МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины в республике Ольгу Тимуш и заявил ей решительный протест из-за нарушения границы группой украинских БПЛА.

