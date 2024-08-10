Ревенко: пролет БПЛА Украины над Белоруссией является попыткой вовлечения в конфликт

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Белоруссия воспринимает пролет украинского дрона над территорией страны как попытку вовлечь Минск в конфликт, сообщил глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко в соцсети X.

Президент страны Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на границе с Украиной. В результате этого силы спецопераций и ракетных войск покинут прежние места дислокации, доложил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

"Учитывая обстановку, складывающуюся на Украине, а также в Курской области России, главнокомандующий ВС отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации", – подчеркнул он.

Ранее стало известно о ликвидации в небе над Белоруссией нескольких воздушных целей, летевших со стороны Украины. Они были сбиты в Костюковичском районе Могилевской области. По словам Лукашенко, на восточном направлении было зафиксировано "около десятка" подобных объектов.

Вооруженные силы Украины "нарушили всякие правила поведения" и вошли в воздушное пространство государства, высказался белорусский лидер.

До этого украинские боевики проникли на территорию Курской области. Российские войска дали отпор, остановили продвижение противника и заставили его перейти в отступление.

