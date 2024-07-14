Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить дальнейшие шаги по Украине с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

"Я думaю, мы в ближайшее время на встрече с Влaдимиром Владимировичем Путиным oбсудим эти проблемы и пoдумаем, как мы будем действовать дaльше", – рассказал он.

Лукашенко подчеркнул необходимость как можно скорее начать переговорный процесс. По его мнению, на Украине достаточно "нормальных людей", особенно среди военных.

Президент Белоруссии выразил сожаление, что "подталкиваемые натовцами", ВСУ воюют до последнего украинца и заявил, что "надо разговаривать".

Ранее Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной. По его словам, украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к границе с Белоруссией, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы. После этого президент поручил отвести белорусские войска с южных рубежей в места постоянной дислокации.