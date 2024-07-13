Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

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Напряженность на границе Белоруссии и Украины ликвидирована, рассказал президент РБ Александр Лукашенко в ходе инспекции 56-го зенитного ракетного полка у южной границы.

"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", – цитирует его государственное агентство БелТА.

Лукашенко в ответ на это также поручил отвести белорусские войска с южных рубежей в места постоянной дислокации. Сейчас у Минска нет никаких осложнений с Киевом, добавил он, выразив надежду, что так и будет впредь.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Белоруссии заявляли о непростой обстановке на границе с Украиной. Однако там рассказали, что явных провокаций удалось избежать. При этом вопрос концентрации войск Киева на границе с Белоруссией является и проблемой РФ, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

