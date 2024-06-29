В Генштабе ВС Белоруссии назвали непростой ситуацию на границе с Украиной

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Обстановка на границе с Украиной сложилась непростая, но явных провокаций пока не было, сообщил начальник Генерального штаба ВС Белоруссии – первый замминистра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

По его словам, явных провокаций пока не произошло только благодаря тому здравому смыслу, который имеется на всех уровнях коммуникации и взаимодействия.

"Это и политические достижения, это и пограничное взаимодействие, это и действия наших подразделений, в том числе вблизи границы. Но реальные вызовы, условия для того, чтобы произвести некие манипуляции, сегодня четко просматриваются. Мы это видим, и мы держим руку на пульсе", – цитирует Муравейко ТАСС.

Он напомнил, что у Белоруссии 1 084 километра государственной границы с Украиной. В последние недели там наблюдаются пока ничем не обоснованная и непонятная активность со стороны Украины. В частности, в населенный пункт Овруч на ровенско-житомирском направлении прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады.

Более того, белорусская сторона заметила передвижение войск и периодические полеты беспилотников типа "Байрактар" вблизи государственной границы.

В этой связи, добавил Муравейко, белорусская сторона вынуждена перемещать туда дополнительные подразделения, вступать во взаимодействие с органами пограничной службы, наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также двигать туда артиллерию для того, чтобы своевременно быть способными отреагировать.

Ранее на границе Белоруссии и Украины был найден тайник с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Схрон нашли в рамках проведения оперативных мероприятий. Сейчас пограничники совместно с Минобороны республики проводят мероприятия по дополнительному прикрытию границы и контролю воздушного пространства.

До этого в Белоруссии задержали четырех студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов.

Министр иностранных дел республики Сергей Алейник указал на то, что вербовочная деятельность антигуманна, особенно в отношении детей.